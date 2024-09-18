На АЗС в Киеве застрелили мужчину. Полиция задержала стрелка

"Сегодня, около 07:00, на одной из автозаправок на Кольцевой дороге между двумя мужчинами возник конфликт. На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника", - рассказала спикер.

По данным Бережной, в результате проведенных первоочередных мероприятий спецназначение полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого.

"Им оказался местный житель, 1983 года рождения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа районного управления полиции. Злоумышленник задержан", - констатировала спикер.

Фото с места убийства мужчины на АЗС в Киеве (t.me/gunpKyiv)

Детали конфликта

Как добавили в Офисе генпрокурора, мужчина подходил к своему автомобилю марки Honda Accord, в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках.

"После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал", - рассказали прокуроры.

Кадры с места конфликта на АЗС в Киеве 18 сентября (t.me/pgo_gov_ua)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.