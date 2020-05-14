На "Азовсталі" загинув робітник, ще один травмувався

У Маріуполі на металургійному комбінаті "Азовсталь" сталися загибель та травмування робітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

За даними прокуратури, вранці 13 травня на території конверторного цеху під час виконання робіт з футерівки конвектора стався обрив тросу люльки підйомника, у якій перебувало двоє робітників. В результаті інциденту загинув майстер та був тяжко травмований вогнетривник.

"Внаслідок падіння з 11-метрової висоти вогнетривник отримав відкритий перелом стегна зі зміщенням, закриті переломи ребер і променевої кістки та наразі перебуває у лікарні, а 46-річний майстер помер на місці", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що прокуратура внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Болгарії на збройовому заводі "Арсенал" стався потужний вибух. В результаті вибуху в цеху з вироблення гранат постраждали двоє працівників. Життю постраждалих нічого не загрожує.