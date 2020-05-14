ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На "Азовсталі" загинув робітник, ще один травмувався

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 22:01
На "Азовсталі" загинув робітник, ще один травмувався
Ілюстративне фото (mapio.net)

Прокуратура почала розслідування інциденту

У Маріуполі на металургійному комбінаті "Азовсталь" сталися загибель та травмування робітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

За даними прокуратури, вранці 13 травня на території конверторного цеху під час виконання робіт з футерівки конвектора стався обрив тросу люльки підйомника, у якій перебувало двоє робітників. В результаті інциденту загинув майстер та був тяжко травмований вогнетривник.

"Внаслідок падіння з 11-метрової висоти вогнетривник отримав відкритий перелом стегна зі зміщенням, закриті переломи ребер і променевої кістки та наразі перебуває у лікарні, а 46-річний майстер помер на місці", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що прокуратура внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Болгарії на збройовому заводі "Арсенал" стався потужний вибух. В результаті вибуху в цеху з вироблення гранат постраждали двоє працівників. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України АзовстальзагибельПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся