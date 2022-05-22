RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На "Азовсталі" окупанти "знайшли докази" співпраці ОБСЄ з українською армією

Фото: ОБСЄ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія продовжує росповсюджувати міфи про співпрацю ОБСЄ з українською армією. Цього разу розповідають про нібито знайдені на "Азовсталі" "докази".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тепер на території "Азовсталі" (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось цей телефон. А в цей час офіційна Європа не просто продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку та Луганську, але й деякі країни почали "хитатись" в твердості навколо підтримки України", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, українських військових з маріупольської "Азовсталі" можуть обміняти на нардепа Віктора Медведчука. Москва вивчить таку можливість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні