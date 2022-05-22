На "Азовсталі" окупанти "знайшли докази" співпраці ОБСЄ з українською армією

Росія продовжує росповсюджувати міфи про співпрацю ОБСЄ з українською армією. Цього разу розповідають про нібито знайдені на "Азовсталі" "докази".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Тепер на території "Азовсталі" (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось цей телефон. А в цей час офіційна Європа не просто продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку та Луганську, але й деякі країни почали "хитатись" в твердості навколо підтримки України", - пише Андрющенко.
Нагадаємо, українських військових з маріупольської "Азовсталі" можуть обміняти на нардепа Віктора Медведчука. Москва вивчить таку можливість.
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