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В Азовскому морі інфекція: на пляжах Бердянська не рекомендують купатися

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Бердянськ, П'ятниця 30 липня 2021 12:21
В Азовскому морі інфекція: на пляжах Бердянська не рекомендують купатися Фото: в Азовському морі рекомендують не купатись (Pierre Crom/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Головному управлінні Держпродспоживслужби рекомендують утриматися від купання в Азовському морі. В пробах води виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

Держпродспоживслужба звернулася до місцевої влади Бердянську для необхідності негайного впровадження профілактичних заходів із заборони водокористування берегової зони пляжів "Пляж ДЗОСТ "Факел" ПП "Курорти Приазов'я" та пляжу № 3 ТОВ "Дніпро 2000".

"Згідно з результатами лабораторних досліджень, в пробах морської води виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань. Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочивальників", - йдеться у повідомленні.

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Азовское море инфекция заболевания Бердянськ
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