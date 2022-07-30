В "Азові" заявили, що мають інформацію про причетних до теракту в Оленівці

"Ми розцінюємо удар по Оленівці як публічну страту. Росія звикла до безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягує до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів, правил та звичаїв ведення війни. Тому ми - "Азов", Україна як держава, весь цивілізований світ дамо відсіч, щоб Росія запам’ятала це раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів страти", - каже він.

За його словами, вони вже мають попередню інформацію про причетних до злочину, але "поки не готові її озвучувати".

"Ми знайдемо їх, де б вони не перебували - на окупованих територіях, в Росії, чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в домі повішаного про мотузку не говорять. Вы сами будете казнены со своими шакалами и посольствами, со всеми справками и печатями, по решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена. Росія думає, що стратила "Азов". Але "Азов" тепер – вся країна. Кожен буде мстити за наших закатованих та загиблих побратимів", - заявив він.