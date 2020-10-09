В Азербайджані заявили про загибель ще 31 мирного жителя

Кількість мирних жителів Азербайджану, убитих в результаті обстрілів з вірменської сторони в Нагірному Карабасі, зросла до 31. Ще 164 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє APA.

Також повідомляється, в результаті обстрілів населених пунктів з вірменської сторони, були пошкоджені 142 цивільних об'єкти та 1054 будинки.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Збройні сили Вірменії в понеділок, 5 жовтня, знову обстріляли місто Гянджі, яке є другим за величиною в Азербайджані.

Крім того, у Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові країни знищили великий азербайджанський підрозділ, який нараховував понад 200 осіб.

Також РБК-Україна писало, що армія Азербайджану взяла під свій контроль три окупованих населених пункти та ряд висот в Нагірному Карабасі. Азербайджанський прапор підняли над селами Шихалі-Агали, Сариджали, Мазра.