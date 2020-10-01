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В Азербайджані заявили про загибель 19 мирних жителів через конфлікт в Карабасі

Автор: РБК-Україна

Кількість мирних жителів, які загинули в результаті артилерійського обстрілу в азербайджанських населених районах, зросла до 19. Ще 55 були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

В результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів.

Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних в обстрілах мирного населення.

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Нагадаємо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається через Нагірно-Карабахського регіону, який окупований проармянськими сепаратистами.

Раніше повідомлялося, що Туреччина може надати військову підтримку Азербайджану, якщо він направить відповідний запит.

Крім того, лідерів Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

У свою чергу вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.

До цього Вірменія звинуватила Туреччину в прямій агресії і заявила про збиття літака.

Прогноз погоди
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