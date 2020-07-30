В Азербайджані заборонили повідомляти про смерть журналістів та лікарів від COVID-19

Влада Азербайджану заборонила засобам масової інформації країни повідомляти про випадки смерті журналістів та лікарів від коронавірусу. Про заходи покарання поки нічого не відомо.

Про це повідомляє JAMnews з посиланням на журналіста, який побажав залишитися невідомим.

Він розповів, що всередині редакцій поширили інструкцію, згідно з якою сайти, що публікують новини про смерті журналістів і лікарів від коронавірусу, будуть карати.

Таке повідомлення з'явилося на тлі інформації про те, що головний редактор Громадського телебачення Азербайджану Амрах Фаганоглу помер від COVID-19.

Спочатку новину про це поширив сам телеканал, слідом за ним про це написало багато азербайджанських сайтів, але трохи пізніше видалили новину.

Станом на 30 липня в країні зафіксовано понад 30 тисяч хворих на коронавірус, з них 438 осіб померли.

Нагадаємо, раніше "Репортери без кордонів" повідомили, що влада Туркменістану заборонила користуватися засобам масової інформації слово "коронавірус", а також прибрала згадки про COVID-19 з усіх інформаційних брошур Міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, раніше Азербайджан пропонував провести сесію ООН по боротьбі з COVID-19.