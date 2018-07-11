В Азербайджані під час акції протесту були вбиті двоє поліцейських

Мітингувальники вбили двох поліцейських в місті Гянджа

В Азербайджані при спробі провести акцію протесту в місті Гянджа мітингувальники вбили двох поліцейських. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ країни.

Всього в мітингу брали участь від 150 до 200 осіб з неназваною "релігійного угруповання", повідомили в поліції. Після того, як поліцейські почали припиняти проведення акції, протестувальники почали нападати на них з "колючо-ріжучими предметами".

За даними порталу Haqqin.az, протестувальники виступали в підтримку Юніса Сафарова, затриманого за замах на главу виконавчої влади Гянджі, Ельмара Велієва.

За інформацією місцевого МВС, порядок у центрі міста вдалося відновити через 30 хвилин. Однак за цей час учасники акції встигли завдали смертельні поранення двом поліцейським - начальникові поліції міста Гянджа Ільгару Балакішиеву та заступнику начальника департаменту поліції Низаминского району Самеду Аббасову.

Відзначимо, що всього за спробу провести акцію протесту в Гянджі було затримано 40 осіб.

Нагадаємо, у Брюсселі 7 липня активісти влаштували марш "Трампу тут не раді". Зокрема, мова йде про майбутній візит президента Сполучених Штатів Америки США з нагоди саміту НАТО 11-12 липня.