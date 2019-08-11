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В Азербайджані в результаті ДТП постраждали майже 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 11:18
В Азербайджані в результаті ДТП постраждали майже 20 осіб
Фото: на місці ДТП в Азербайджані (REPORT)

Серед постраждалих - 1 дитина

В Азербайджані на автодорозі сполученням Кюрдамир-Ширван сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі пасажирського мікроавтобусу та легкового автомобіля, в результаті чого постраждали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Азербайджан.

Як повідомляється, інцидент стався в Гаджигабульському районі країни. Мікроавтобус Mercedes Sprinter, який рухався з Баку, зіткнувся з легковим автомобілем Opel. Після зіткнення транспортні засоби з'їхали з дороги та перевернулися.

За словами свідків, зіткнення автомобілів сталося в момент здійснення обгону одним з учасників аварії.

Зазначається, що в результаті події постраждали щонайменше 19 осіб, серед яких одна дитина. Постраждалого хлопчика було доправлено в Інститут травматології Баку для ампутації руки. Інших поранених доправили до Центральної лікарні Ширван та Курдамирської центральної лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків вночі 10 серпня пасажирський автобус зіштовхнувся з мікроавтобус. Подія сталася близько першої години ночі. В результаті ДТП загинули 2 людини - 31-річна пасажирка та 44-річний пасажир мікроавтобусу.

Крім того, у Житомирській області внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля травми отримали 24 людини.

 

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