В Азербайджані підтвердили перший випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб при Кабінеті міністрів країни.

Як повідомляється, у жінки, яка повернулася з лікування в Ірані в Азербайджан, підтвердили зараження коронавірусом. Вона була поміщена

При цьому наголошується, що члени її сім'ї та інші особи, які контактували з пацієнткою, були ідентифіковані та поміщені на карантин.

На сьогоднішній день, число заражених коронавірусом в країні досягло 15.

Нагадаємо, раніше з-за коронавіруса всі вузи і школи були закриті в Азербайджані.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавіруса у світі.