Азербайджан заявив про загибель військового у Нагірному Карабасі

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про напад вірменського озброєного угрупування на підрозділи азербайджанської армії в Нагірному Карабасі. У результаті інциденту загинув військовий збройних сил Азербайджану.

Про це відомство повідомило у своєму Twitter.

"27 грудня близько 15:30 незаконне вірменське озброєне угрупування чи загін із 6 осіб з вірменських збройних сил, що залишились на території, напав на підрозділи азербайджанської армії в напрямку села Агдам (Акаку). В результаті нападу загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдат Ганбарі Ельмір Раїль", - заявили в міністерстві.

Крім того, у відомстві додали, що ще одного солдата Алієва Еміна Сулеймана було поранено.

Азербайджан заявив, що "в результаті вжитих заходів всі шість членів незаконного вірменського збройного угруповання були знищені".

Нагадаємо, новий етап конфлікту в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня. Він тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія підписали мирну угоду, яка фактично є капітуляцією Єревану.

Також повідомлялось, що 25 грудня в Азербайджані почалася демобілізація мобілізованих для участі у війні в Нагірному Карабасі.