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Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли

Понеділок 28 вересня 2020 20:48
Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли
Фото: військовослужбовець (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Андрій Козловський

Жертвою артилерійських обстрілів в Азербайджані став ще один мирний житель. Ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомила прес-служба азербайджанського правоохоронного органу.

Як повідомляється, в результаті інтенсивного обстрілу районів Азербайджану був убитий житель Тартарского району. Відомо, що він помер від осколків, які впали біля адміністративної будівлі районного суду на проспекті Гейдара Алієва в Тертері.

У зв'язку з цим місцева прокуратура порушила кримінальні справи.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту було вбито понад 550 вірменських військових.

Також Азербайджан раніше повідомляв про загибель двох мирних жителів і поранені більш як 30.

Крім того, між Вірменією й Азербайджаном всю ніч тривали бойові дії в Нагірному Карабасі.

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