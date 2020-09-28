Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових

У ході бойових дій в Нагірному Карабасі були вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії. Втрати серед військовослужбовців в Баку не уточнили.

Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

Також у відомстві повідомили, що Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів "ОСА", 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також три склади з боєприпасами.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю Азербайджан перейшов у наступ уздовж лінії Нагірно-Карабахського конфлікту. За даними Міністерства оборони Азербайджану, під контроль Баку вже взято як мінімум 7 населених пунктів.

Крім того, президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом в Нагірному Карабасі.

Як відзначали в НАТО, конфлікт в Нагірному Карабаху не має військового рішення, тому сторони мають повернутися за стіл переговорів.

До переговорів закликали Баку і Єреван та в Європейському союзі.