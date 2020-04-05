Азербайджан закрив усі межі через коронавірус

Влада Азербайджану прийняла рішення закрити сухопутні і повітряні кордони через коронавірус COVID-19. Відповідне рішення прийняв Оперативний штаб при кабінеті міністрів країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Day.Az.

В'їзд і виїзд через азербайджанську кордон припиняється з 00:00 5 квітня по 00:00 20 квітня. Винятком стануть міжнародні перевезення вантажів.

Очікується, що цей захід дозволить швидше ізолювати заражених всередині країни, а також оперативно виявити і помістити на карантин їх контакти.

Громадянам Азербайджану, які проживають за кордоном ,рекомендовано зберігати спокій і дотримуватися санітарного режиму країн перебування і утриматися від візитів.

Нагадаємо, перший летальний випадок від COVID-19 в Азербайджані був підтверджений 12 березня.

В країні ввели карантин, який діє з 24 березня по 20 квітня. Так, людям старше 65 років заборонено виходити з дому, обмежений в'їзд і виїзд в райони Баку, Сумгайит і Апшерон, а також припинені всі регіональні та міжміські пасажирські перевезення.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 березня в столиці Азербайджану Баку закрили метрополітен для боротьби з поширенням коронавірусу.