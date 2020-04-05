ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Азербайджан закрив усі межі через коронавірус

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 02:27
Азербайджан закрив усі межі через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

Винятком стануть міжнародні перевезення вантажів

Влада Азербайджану прийняла рішення закрити сухопутні і повітряні кордони через коронавірус COVID-19. Відповідне рішення прийняв Оперативний штаб при кабінеті міністрів країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Day.Az.

В'їзд і виїзд через азербайджанську кордон припиняється з 00:00 5 квітня по 00:00 20 квітня. Винятком стануть міжнародні перевезення вантажів.

Очікується, що цей захід дозволить швидше ізолювати заражених всередині країни, а також оперативно виявити і помістити на карантин їх контакти.

Громадянам Азербайджану, які проживають за кордоном ,рекомендовано зберігати спокій і дотримуватися санітарного режиму країн перебування і утриматися від візитів.

Нагадаємо, перший летальний випадок від COVID-19 в Азербайджані був підтверджений 12 березня.

В країні ввели карантин, який діє з 24 березня по 20 квітня. Так, людям старше 65 років заборонено виходити з дому, обмежений в'їзд і виїзд в райони Баку, Сумгайит і Апшерон, а також припинені всі регіональні та міжміські пасажирські перевезення.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 березня в столиці Азербайджану Баку закрили метрополітен для боротьби з поширенням коронавірусу.

Трамп прогнозує зростання смертності від коронавірусу у США У США кількість померлих від коронавірусу перевищила 8 тисяч
Новини України АзербайджанКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся