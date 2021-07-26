Азербайджан вводить обов'язкову вакцинацію від COVID

Повідомляється, що з 1 вересня 2021 року не менше 80% співробітників державних органів (структур), а також працівників нижчеперелічених підприємств зобов'язані отримати першу дозу вакцини проти COVID-19, а з 1 жовтня - другу дозу вакцини або мати сертифікат імунітету проти COVID-19.

До їх числа входять:

всі медичні та фармацевтичні підприємства;

всі наукові та освітні установи;

підприємства сфери бізнесу та послуг.

Студенти старше 18 років повинні мати паспорт COVID-19. Особи від 18 років можуть користуватися послугами, що надаються в закритому приміщенні в наступних місцях, тільки якщо у них є паспорт COVID-19: