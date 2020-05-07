Азербайджан пропонує провести сесію ООН по боротьбі з COVID-19

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про необхідність провести сесію Генеральної асамблеї ООН для того, щоб обговорити питання об'єднання зусиль міжнародного співтовариства для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому Алієв додав, що Азербайджан зробив й інші зусилля для боротьби з COVID-19 у світовому масштабі.

"Ми виділили 5 млн доларів Всесвітньої організації охорони здоров'я для надання невідкладної підтримки найбільш вразливим країнам-членам Руху. Це другий наш донорський внесок. Раніше, в березні, ми також виділяли 5 млн доларів ВООЗ для боротьби з глобальною пандемією", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 квітня влади Азербайджану прийняли рішення закрити сухопутні і повітряні кордони.

Крім того, в країні ввели карантин, який діє з 24 березня по 20 квітня. Так, людям старше 65 років заборонено виходити з дому, обмежений в'їзд і виїзд в райони Баку, Сумгайит і Апшерон, а також припинені всі регіональні та міжміські пасажирські перевезення.

При цьому, 27 квітня в Азербайджані пом'якшили карантинні заходи. Так, по всій країні поновлюється продаж книг, газет, канцелярських товарів, можна групові заняття і репетиторство, а також продаж косметики та парфумерії, одягу, взуття та шкіряних виробів, ювелірних прикрас.