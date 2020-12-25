Азербайджан почав демобілізацію мобілізованих для війни в Карабасі

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)

В Азербайджані сьогодні почалася демобілізація мобілізованих для участі у війні в Нагірному Карабасі. Відповідне розпорядження видав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану у своєму Telegram-каналі.

Мобілізація буде поступовою. Призовники звільнятимуться з військової служби по мобілізації з 25 грудня до 15 квітня 2021 року.

Зазначимо, новий етап конфлікту в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня. Він тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія підписали мирну угоду, яка фактично є капітуляцією Єревану.

Нагадаємо, 11 грудня парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, який діяв з 27 вересня. Воєнний стан діяв на прифронтових територіях Азербайджану.

Крім того, 15 грудня Азербайджан та Вірменія обмінялися полоненими за принципом "всіх на всіх". В Баку повернулися 12 осіб, а в Єреван - 44.