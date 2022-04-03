Авторам проєкту про зміну гімну України краще взяти в руки зброю, - Зеленський

"У мене питання цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що - видатні поети? Може, ви відзначилися чим-небудь у боях за Україну? Або зараз така година прийшла, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?",- заявив Зеленський.

Він закликав політиків, які пропонують змінити гімн, заспокоїти емоції.

"Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій варто було б взяти зброю в руки і відправитися на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Тільки там що-небудь зрозумієте. І навіть якщо випадково за що-небудь подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час", - сказав він.