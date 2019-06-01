Автопрогулянка з сином: Осадча зворушливо звернулася до фанів на День захисту дітей (фото)

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча показала в мережі нове сімейне фото

Катя Осадча на Міжнародний день захисту дітей умилила мережу новим знімком зі своїм дворічному синочком Іваном, який вирушив із мамою на "автомобільну прогулянку". Відома українська телеведуча опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram разом із зворушливим зверненням до всіх батьків.

Зазначимо, що раніше ведуча передачі "Світське життя" радувала шанувальників теплим сімейним кадром разом із Іваном, на якому постала у білому платті в горошок та без краплі макіяжу на обличчі.

Нинішній знімок - не менш сонячний та ніжний.

"Діти не знають, що існує один день у році, коли всі відзначають захист їх прав. Діти - це цілодобова любов, догляд та цілорічний захист і опіка", - написала Осадча.

Фото: Катя Осадча із сином Іваном (instagram.com/kosadcha)

Також знаменитість наголосила, що "гучні слова" про те, що не буває чужих дітей, насправді - цілком правдиві.

"Вони приходять в цей світ беззахисними і дуже потребують нас, дорослих. Давайте про це пам'ятати щодня, нехай щодня буде день дитини", - закликала Катя.

Фото: Катя Осадча із сином Іваном (instagram.com/kosadcha)

У коментарях до посту підписники Осадчої захоплюються фото і висловлюють солідарність із думкою щодо свята.

Із Днем захисту дітей! Хто дорожче за всіх на світі? Ну звичайно наші діти! Зайчика, сонечки, квіточки наші доньки і синочки! Щастя нашим дітям!

Всім дітям розумних, добрих, люблячих батьків!

Катя, я дякую Богові за вас! Ви янгол, що несе любов!

Ось це правильно. Дітей треба любити завжди і незалежно від того, який день!

Катя, ви без мейк-апу красивіша та миліша!

Просто чудово!

Маленький Горбунов!...

Як повідомлялося раніше, нещодавно 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучої зовнішністю.

Також ми писали про те, що в стильному вбранні та із коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телевеущая відвідала вечірку іншого глянцю - журналу ELLE.