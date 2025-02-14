Автомобили отравляют воздух не только выхлопами: исследование

Новое исследование ученых из Университета Саутгемптона показало, что даже безвыходные автомобили не освобождают от загрязнения. Микрочастицы, выделяемые при износе тормозных колодок, могут быть еще токсичнее выбросов дизельных двигателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Новое исследование показало, что даже при условии отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания загрязнение окружающей среды не исчезнет. Ученые обнаружили, что микроскопические частицы, выбрасываемые в воздух из-за износа тормозных колодок, могут быть даже более токсичными, чем выбросы дизельных двигателей.

Особую опасность представляют частицы, содержащие медь: они могут вызвать воспалительные реакции в легких. Воздействие загрязнения от автомобилей уже давно связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Однако, в то время как ранее основное внимание уделялось выхлопным газам, исследователи предупреждают, что значительную угрозу представляют выбросы, которые возникают в результате трения шин, дорог и тормозных механизмов.

Исследование, проведенное учеными Университета Саутгемптона, показало, что наибольшую опасность среди всех протестированных тормозных колодок представляют безасбестовые органические. Они оказались более токсичными для клеток легких, чем частицы дизельных выхлопов.

На втором месте по уровню токсичности - керамические колодки. Доктор Джеймс Паркин, ведущий автор исследования, отметил, что многие считают электромобили полностью экологически чистыми, но они продолжают производить вредные частицы из-за трения и износа дорог, шин и тормозов.

Эксперты призывают обратить больше внимания на регулирование этих невыхлопных источников загрязнения, поскольку они уже составляют большую часть выбросов твердых частиц от транспорта в Великобритании и некоторых странах Европы.