Автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді у Вісконсині

Автомобіль, імовірно, в'їхав у різдвяну процесію в місті Уокешо (штат Вісконсін). Постраждала велика кількість людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS .

Про можливі жертви інформації поки немає.

Джерела телекомпанії стверджують, що після того, як автомобіль в'їхав у натовп, на місці події пролунали постріли. На місці проводиться евакуація.

Користувачі Twitter публікують відеозапис, на якому видно автомобіль, на великій швидкості рухається по маршруту різдвяного параду. Сам момент події на кадрах відеозапису не відображений.