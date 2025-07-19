Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе: десятки людей пострадали
Утром субботу, 19 июля, неизвестный автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе. В результате инцидента пострадали десятки людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The Guardian.
По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, инцидент произошел в Восточном Голливуде (район в центральной части города) на бульваре Санта-Моника.
В результате случившегося пострадали минимум 28 человек. Согласно данным полиции Лос-Анджелеса, трое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, шестеро - в тяжелом. Остальные 19 человек - в удовлетворительном состоянии.
Транспортировку пациентов координировала пожарная служба. По данным ведомства, на месте происшествия работали 124 пожарных.
"На видеозаписи инцидента видно, как нескольким пострадавшим на улице и тротуаре оказывают помощь. Некоторых из них уносят на носилках, пока полиция оцепила территорию", - пишет CNN.
Также известно, что издание на данный момент обратилось в полицейское управление Лос-Анджелеса за дополнительной информацией.
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Также мы писали, что 7 идея в немецком городе Пассау автомобиль тоже въехал в группу людей. В результате инцидента пострадали минимум 5 человек, в том числе 38-летняя жена водители и его 5-летняя дочь.
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