Автомобиль "Укрзализныци" подорвался на мине: пострадали шесть человек

Автомобиль с сотрудниками "Укрзализныци" подорвался на мине в освобожденной части Херсонской области.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

По его словам, в результате происшествия пострадали шесть человек. К счастью, при подрыве машины никто не погиб. "Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами "Укрзализныци", находясь на сельской дороге, вместе с 6 специалистами взорвался на мине. К счастью, все живы", - отметил Енин.