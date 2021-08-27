ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Автомобіль, телевізори чи велосипед: у Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих

Новость на русском →
Вінниця, П'ятниця 27 серпня 2021 09:37
Автомобіль, телевізори чи велосипед: у Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих Фото: у Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих від коронавірусу. Українці зможуть виграти автомобіль, телевізори або велосипед.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Вінницької міської ради.

Участь у розіграші можуть взяти вінничани, які пройшли повний курс імунізації. Рішення про проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя" ухвалили на засіданні виконкому.

Що можна виграти

19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня - 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз - автомобіль Toyota Corolla.

Терміни

Акція триватиме з початку вересня до 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли в ній взяти участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

Реєстрація

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя". Також можна буде написати заяву у будь-якому відділенні ЦНАП у Вінниці.

Реєстрація учасників має розпочатись 1 вересня. Для першого розіграшу вона завершиться 17 жовтня, для другого - 13 листопада, для третього - 15 грудня.

Переможців акції будуть визначати за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників.

Взяти участь в акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Вінниця
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні