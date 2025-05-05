Автоматы в холодильниках, гранаты в лесу: СБУ разоблачила схему продажи "трофейного" оружия

По сообщению службы, СБУ вместе с Нацполицией предотвратила новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины.

Во время комплексной операции правоохранителям удалось задержать 4-х дельцов, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету.

У злоумышленников изъяли российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатку и противотанковые мины.

Автоматы в холодильниках

В Запорожской и Львовской областях сотрудники СБУ разоблачили двух мужчин, которые сбывали "трофейные" автоматы в западный регион Украины.

По материалам дела, дельцы сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. В таких тайниках злоумышленники отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые сервисы. Посылки декларировали как "бытовые товары".

Гранатометы для криминалитета

В Днепропетровской области правоохранители задержали двух братьев из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами.

Один из них вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой - подыскивал "клиентов" среди местного криминалитета.

Гранаты в лесу

В Николаевской области задержали жителя села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым.

Что грозит задержанным

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Это статья о незаконном обращении с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.