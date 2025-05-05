Автоматы в холодильниках, гранаты в лесу: СБУ разоблачила схему продажи "трофейного" оружия
Четверо дельцов пытались наладить незаконную продажу "трофейного" оружия в Украине. Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников, им грозит немалый тюремный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
По сообщению службы, СБУ вместе с Нацполицией предотвратила новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины.
Во время комплексной операции правоохранителям удалось задержать 4-х дельцов, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету.
У злоумышленников изъяли российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатку и противотанковые мины.
Автоматы в холодильниках
В Запорожской и Львовской областях сотрудники СБУ разоблачили двух мужчин, которые сбывали "трофейные" автоматы в западный регион Украины.
По материалам дела, дельцы сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. В таких тайниках злоумышленники отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые сервисы. Посылки декларировали как "бытовые товары".
Гранатометы для криминалитета
В Днепропетровской области правоохранители задержали двух братьев из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами.
Один из них вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой - подыскивал "клиентов" среди местного криминалитета.
Гранаты в лесу
В Николаевской области задержали жителя села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым.
Что грозит задержанным
Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Это статья о незаконном обращении с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Незаконная продажа оружия
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Пятеро злоумышленников были арестованы "на горячем". Они продавали гранаты, взрывчатку, автоматы и гранатометы.
Летом прошлого года правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку также в нескольких областях Украины.
Кроме этого, была задержана группа торговцев нелегальным оружием, которые действовали в четырех украинских регионах.
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