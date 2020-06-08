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Автофіксація виявила 200 тис. порушень ПДР за перші п'ять днів роботи

Новини » Нерухомість     08.06.2020 - 07:09
Автофіксація виявила 200 тис. порушень ПДР за перші п'ять днів роботи
Фото: система автофіксації (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Камери наразі встановлені лише у Києві

За перші п'ять днів роботи камери автоматичної фіксації порушень ПДР виявили 200 тисяч фактів перевищення швидкості. З кожним днем їхня кількість знижується.

Про це пише "Радіо Свобода".

Як зазначається, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що в попередній період тестування системи у деякі дні кількість порушень перевищувала сто тисяч.

"Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень. В поліції наголошують, що з кожним днем кількість випадків недотримання правил ПДР знижується", - йдеться у повідомленні.

Білошицький додав, що зараз вдається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не виключають, що надалі можуть бути коливання у кількості порушень.

Нагадаємо, 1 червня у Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху, правопорушення у столиці фіксують 20 камер.

РБК-Україна писало, що терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ПДД
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