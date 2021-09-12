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На автодорозі "Львів-Луцьк" сталося ДТП. Загинула неповнолітня пасажирка

Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі "Львів-Луцьк", водій, перебуваючи у стані сп'яніння, не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль перекинувся. Аварія забрала життя 17-річної пасажирки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Лагуна", 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся", - пише пресслужба.

Внаслідок аварії, від отриманих тяжких ран, загинула 17-річна пасажирка. Ще троє чоловіків віком 17, 24 й 26 років були госпіталізовані.

Згідно з даними слідства, під час керування автомобілем водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до ч. 3 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України водію загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Фото: у Львівській області внаслідок ДТП загинула неповнолітня дитина (https://lv.npu.gov.ua)

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