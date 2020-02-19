На автодорозі Київ-Одеса в результаті ДТП з автобусом постраждали майже 20 людей

На автодорозі Київ-Одеса в результаті зіткнення вантажівки та рейсового автобуса постраждали 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням "Одеса-Київ" (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб автобуса. За уточненою інформацією, на ранок, 8 громадян покинули лікувальні заклади.

"Змінний водій автобусу та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

Як повідомляло РБК-Україна, винуватцем ДТП виявився один з керівників взводу полку поліції особливого призначення поліції в Київській області. Його затримало Державне бюро розслідувань.