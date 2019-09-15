На автодорозі Київ-Чоп в ДТП загинула людина

На автодорозі Київ-Чоп у Миколаївському районі (Львівська область) сталась дорожно-транспортна пригода (ДТП), в результаті чого загинула одна людина, ще одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що водій автомобіля "Шкода Суперб", 36-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням - автомобіль з'їхав у кювет.

"Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, а 24-річна пасажирка "Шкоди" отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Нагадаємо, у селищі Брюховичі (Львівська область) в результаті зіткнення двох автомобілей загинула одна людина, ще одна людина постраждала.

Крім того, в Івано-Франківській області на автодорозі "Мукачево-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля, в результаті чого загинули 2 людини.