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Автобус з журналістами потрапив у ДТП в Ірані: двоє людей загинули, десятки постраждали

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Тегеран, Середа 23 червня 2021 18:56
Автобус з журналістами потрапив у ДТП в Ірані: двоє людей загинули, десятки постраждали Фото: в Ірані в ДТП потрапив автобус з журналістами (twitter.com/Tasnimnews_Fa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ірані перекинувся автобус з представниками ЗМІ. В результаті ДТП загинули дві журналістки, ще 21 кореспондент постраждав. Причини аварії встановлюються.

Про це повідомило агентство Tasnim.

Відзначається, що автобус з журналістами прямував в Західний Азербайджан до озера Урмія, де знаходиться Гребля Кані-Сіб. Кореспонденти планували зробити матеріал про екологічний стан водойми.

"Автобус, в якому знаходилися журналісти, перекинувся. В результаті події постраждав 21 журналіст і, на жаль, дві журналістки померли", - цитує видання главу центру невідкладної допомоги в провінції Урмі Багера Бахрамі.

На місце ДТП направлені три команди рятувальників. Причини аварії встановлюються.

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