Автобус упал с моста. В Бразилии футбольная команда попала в ДТП: есть жертвы

В Бразилии 30 января во время движения упал с моста автобус, перевозивший подростков из любительской футбольной команды Рио-де-Жанейро. В результате аварии 4 человека погибли, а 28 - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что среди жертв один взрослый и трое детей 14-17 лет. Всего в салоне находились 28 подростков, четверо совершеннолетних пассажиров и водитель.

После падения автобуса с 10-метровой высоты спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить заблокированных внутри людей.

"Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Одним из тех, кто получил травмы, является водитель, которому еще предстоит рассказать, что произошло", - добавляют журналисты.