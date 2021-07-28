RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп

Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажний фургон та пасажирський автобус. В останньому перебували 56 паломників, які поверталися зі столиці до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"28 липня о 02:34 надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Синів Рівненського району за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ", - йдеться у повідомленні

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон. Після чого вони відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні, аби запобігти загорянню.

Як повідомляють в ДСНС, серед постраждалих - водій фургона.

В пасажирському автобусі, де знаходилися 56 паломників та 2 водії ніхто не постраждав.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників.

Фото: автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПКиев-Чоп