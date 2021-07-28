"28 липня о 02:34 надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Синів Рівненського району за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ", - йдеться у повідомленні

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон. Після чого вони відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні, аби запобігти загорянню.

Як повідомляють в ДСНС, серед постраждалих - водій фургона.

В пасажирському автобусі, де знаходилися 56 паломників та 2 водії ніхто не постраждав.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників.

Фото: автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)