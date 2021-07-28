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Автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп

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Рівненська область, Середа 28 липня 2021 10:25
Автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп Фото: автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажний фургон та пасажирський автобус. В останньому перебували 56 паломників, які поверталися зі столиці до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"28 липня о 02:34 надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Синів Рівненського району за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ", - йдеться у повідомленні

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон. Після чого вони відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні, аби запобігти загорянню.

Як повідомляють в ДСНС, серед постраждалих - водій фургона.

В пасажирському автобусі, де знаходилися 56 паломників та 2 водії ніхто не постраждав.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників.

Фото: автобус з паломниками потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)

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