Автобус з нелегалами в Туреччині потрапив у ДТП: 16 людей поранено, а інші мігранти втекли

У ніч на 23 листопада в районі Лалапаша турецького міста Едірне сталася ДТП за участю мікроавтобуса, який перевозив нелегальних мігрантів. Внаслідок трагедії постраждали 16 людей, а інші втекли з місця НП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням. Внаслідок цього мікроавтобус з'їхав з дороги та перекинувся.
В аварії постраждали 16 осіб - їх госпіталізували до лікарні. Стан одного з мігрантів лікарі оцінили як важкий. А нелегали, які не постраждали в ДТП, втекли з місця події.
Відомо, що мікроавтобус із мігрантами прямував із Стамбула до Болгарії. Загалом у салоні знаходилося понад 30 пасажирів.
Нагадаємо, вночі в західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. Внаслідок аварії спалахнула пожежа, загинуло щонайменше 45 осіб (за іншою версією 46), з яких 12 - діти.