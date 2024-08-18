Автобус футбольного клуба попал в ДТП в Житомирской области, есть пострадавшие

Отмечается, что авария произошла за сотню километров до Житомира.

"Телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк, которых доставили в ближайшую больницу", - рассказали в клубе.

Кроме того, добавили в ФК, пострадали и физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов, получившие травмы меньшей тяжести.

В "Ужгороде" также рассказали, что микроавтобус после аварии сильно побит, и предположительно отремонтировать транспорт не смогут.

"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти на поле и, несмотря на проблемы продемонстрировать свой характер", - проинформировали в ФК.

В ДПТ попал микроавтобус с тренерами и функционерами ФК "Ужгород" (фото: instagram.com/fc_uzhhorod)