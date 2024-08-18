RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Автобус футбольного клуба попал в ДТП в Житомирской области, есть пострадавшие

Фото: место ДПТ с тренерами и функционерами ФК "Ужгород" (instagram.com/fc_uzhhorod)
Автор: Владимир Костырин

В Житомирской области произошла авария с участием микроавтобуса с тренерским составом и руководством футбольного клуба "Ужгород", которая направлялась на сегодняшний матч Второй лиги с ФК "Полесье-2". В результате ДТП пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Ужгород".

Отмечается, что авария произошла за сотню километров до Житомира.

"Телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк, которых доставили в ближайшую больницу", - рассказали в клубе.

Кроме того, добавили в ФК, пострадали и физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов, получившие травмы меньшей тяжести.

В "Ужгороде" также рассказали, что микроавтобус после аварии сильно побит, и предположительно отремонтировать транспорт не смогут.

"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти на поле и, несмотря на проблемы продемонстрировать свой характер", - проинформировали в ФК.

 

В ДПТ попал микроавтобус с тренерами и функционерами ФК "Ужгород" (фото: instagram.com/fc_uzhhorod)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПФутболисты