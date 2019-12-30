Автобус з Білорусі потрапив у ДТП під Псковом, 16 постраждалих

Автобус з Білорусі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Псковом (Росія), в результаті чого постраждали 16 осіб, серед яких три дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в обласну лікарню.

За попередніми даними, сьогодні близько 2.50 в селі Подборовье Псковського району на трасі Санкт-Петербург - Невель рейсовий автобус з'їхав у кювет. У салоні знаходилися 50 пасажирів, у тому числі четверо дітей та двоє водіїв. Керував транспортним засобом уродженець Білорусі 1972 року народження. Автобус прямував з Мінська в Санкт-Петербург.

Адміністрацією Псковської області розгорнуто пункт тимчасового утримання в готелі "Балтхаус". На місці ДТП працюють співробітники МНС і поліції. З'ясовуються обставини події.

РБК-Україна писало, що в неділю, 29 грудня, рано вранці на 30-му кілометрі шосе Таллінн - Нарва з'їхав з дороги рейсовий автобус, в результаті чого постраждали дев'ять осіб.

Нагадаємо, в Каїрі зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули 14 осіб. Також постраждали 10 осіб.