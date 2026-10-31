Авто, которое работает на вас. Как Uklon и ОТП БАНК помогают водителям зарабатывать больше

СПЕЦПРОЄКТ 31.10.2026

Для водіїв райдхейлінг-сервісів автомобіль – це робочий інструмент, від якого залежить заробіток. Коли пальне й ремонти забирають дедалі більшу частину доходу, оновлення машини може допомогти скоротити витрати та працювати ефективніше. Михайло, водій-партнер Uklon, опинився саме в такій ситуації. Його Opel Astra часто потребував ремонту, а витрата пального сягала 13 літрів на 100 км. Щоб не вкладати значну частину заробітку в старий автомобіль, він придбав Toyota Prius 2012 року за програмою фінансування автомобілів з пробігом від ОТП БАНК та Uklon. За підрахунками Михайла, економія на пальному становить близько 20 тисяч гривень на місяць – цієї суми, за його оцінкою, вистачає, щоб покривати щомісячний кредитний платіж. Як водій обирав автомобіль, що змінилося після покупки та на що варто звернути увагу перед таким рішенням – у спецпроєкті РБК-Україна.

"ГАШУ КРЕДИТ ЗАВДЯКИ ЕКОНОМІЇ НА ПАЛЬНОМУ": ЯК ВОДІЙ-ПАРТНЕР UKLON ПРИДБАВ АВТО НА СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ ФІНАНСУВАННЯ ВІД ОТП БАНК За кермом Михайло з 2008 року, а виконувати замовлення через райдхейлінг-сервіси почав близько трьох років тому. Зараз він працює з Uklon, де цінує можливість налаштовувати фільтри замовлень, обирати поїздки та звертатися до служби підтримки за потреби. Для Михайла робота водієм є додатковим заробітком: кілька днів на тиждень він розвозить товари Києвом, а у вільний час виходить на лінію. Михайло, водій-партнер Uklon "Зручно, адже завжди є "живі" гроші, ні від кого не залежу" Першим автомобілем для роботи з райдхейлінг-сервісом у нього був Opel Zafira. Через вік машини чоловік більше не міг використовувати її, тож придбав Opel Astra. Однак згодом і це авто стало фінансовим тягарем: витрата пального сягала 13 літрів на 100 кілометрів, а часті ремонти зменшували заробіток. "Постійно щось виходило з ладу, і те, що я заробляв, фактично вкладав у ремонт. Прибутку вже не відчував", – розповідає водій. Про програму фінансування автомобілів від ОТП БАНК та Uklon Михайло дізнався з повідомлень у застосунку сервісу. Коли навесні почав шукати заміну Opel Astra, він звернувся до представниці банку, з якою вже співпрацював раніше, щоб обговорити можливість фінансування покупки. Швидко зібрати всю суму на новішу машину він не мав змоги: на утримання автомобіля йшло дедалі більше грошей, а відкладати кошти за таких умов було складно. "Якби я почав накопичувати, нічого б не вийшло, адже на старій машині заробляти гроші було складніше – вона ламалася, і все зароблене доводилося вкладати в ремонт", – пояснює чоловік. Одним із важливих аргументів для Михайла була можливість одразу зареєструвати придбаний автомобіль на себе. Саме цим кредит відрізнявся від лізингу, який він також розглядав. "У кредит машина відразу на мені. Я поступово оплачую, а якщо станеться якась ситуація, можу продати автомобіль і повернути гроші банку. Для мене це зрозуміліша модель", – говорить водій. Перед покупкою Михайло порівняв витрати. Оренда подібної машини коштувала б близько 7-8 тисяч гривень на тиждень – приблизно 30 тисяч на місяць. Натомість щомісячний платіж за кредитом становив близько 15 тисяч гривень. "Зробивши підрахунки, я зрозумів: якщо візьму автомобіль за цією програмою, то приблизно 15 тисяч гривень на місяць платитиму вже за власне авто", – пояснює він.

Від заявки до покупки За словами Михайла, ОТП БАНК попросив надати дані про доходи з відповідного розділу застосунку Uklon, після чого оперативно визначив доступну суму фінансування. Далі водій самостійно знайшов автомобіль, перевірив його на СТО, погодив покупку з банком і після придбання надав документи про реєстрацію машини на своє ім’я. "Процедура нескладна й зрозуміла, усе вирішується швидко. Кошти отримати не проблема, якщо маєш хорошу кредитну історію й не було негативного досвіду з банками. Складність радше в тому, щоб знайти нормальну машину", – ділиться досвідом Михайло. Він придбав Toyota Prius 2012 року випуску за 11 тисяч доларів. За словами водія, автомобіль був у хорошому стані й не вимагав ремонту – достатньо було лише замінити мастило.

Як змінилася економіка роботи Головною перевагою Toyota Prius стала економія на пальному. Якщо на Opel Astra Михайло витрачав близько 2,5 тисячі гривень за робочий день, то на Prius – приблизно 1-1,2 тисячі. За оцінкою водія, це дає змогу заощаджувати близько 20 тисяч гривень на місяць. "Кредит я погашаю фактично завдяки економії на пальному, а зароблені кошти залишаються на власні потреби. Щомісяця сплачую 15 тисяч гривень за кредитом, тоді як на пальному економлю близько 20 тисяч", – розповідає він. Михайло пояснює економіку на прикладі одного робочого дня. Якщо каса становить 8 тисяч гривень, після умовного вирахування комісії Uklon залишається 6 тисяч. Якщо відняти витрати на пальне, на Opel Astra залишалося приблизно 3,5 тисячі гривень, а на Toyota Prius – близько 4,8-5 тисяч. Це спрощена оцінка самого водія без урахування всіх витрат, зокрема амортизації, технічного обслуговування та кредитного платежу. Тож наведені цифри не варто вважати чистим прибутком, однак вони показують, як різниця в експлуатаційних витратах впливає на фінансовий результат. За словами Михайла, обслуговувати Opel Astra потрібно було приблизно кожні 10 тисяч кілометрів, а Toyota Prius – кожні 7 тисяч. Вартість стандартних робіт, як-от заміна мастила й фільтрів, приблизно однакова. Тож основний фінансовий ефект у його випадку забезпечує саме економія на пальному.

Як економія на авто вплинула на сімейний бюджет Михайло виховує трьох дітей, тому економія швидко позначилася на повсякденному житті. За його словами, полегшення сімейного бюджету стало помітним уже в перший місяць роботи на новому автомобілі – навіть з урахуванням кредиту. "Якщо раніше я замислювався, чи варто щось купувати, то зараз, якщо треба, – придбав", – розповідає водій. Якби Михайло знову обирав між витратами на ремонт старого автомобіля та купівлею іншого в кредит, він знову обрав би кредит. "Не бійтеся. Автомобіль для роботи має допомагати заробляти кошти, а не забирати зароблене. Треба рухатися вперед і не чекати, що тобі все принесуть "на блюдечку", – радить він іншим водіям.

АВТОМОБІЛЬ ЯК РОБОЧИЙ АКТИВ: ЩО ВАРТО ПРОРАХУВАТИ ПЕРЕД ПОКУПКОЮ Досвід Михайла показує, що для водія у сфері райдхейлінгу автомобіль є робочим активом, від стану якого безпосередньо залежить дохід. Відповідно, своєчасне оновлення машини може стати розумною інвестицією у професійну діяльність. Водночас рішення про придбання машини для роботи за банківської підтримки має ґрунтуватися на ретельному аналізі витрат і потенційного доходу. Як зазначає Олег Клименко, член Правління ОТП БАНК, відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу, у цьому випадку потрібно враховувати не лише вартість авто та розмір щомісячного платежу, а й те, наскільки ефективно воно працюватиме як джерело доходу. Олег Клименко, член Правління ОТП БАНК, відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу "Слід подивитися на той економічний ефект, який машина здатна забезпечити власнику протягом усього періоду використання. Сучасніший автомобіль може скоротити витрати на обслуговування, зменшити ризик простоїв через ремонти та розширити можливості для роботи. Фактично йдеться про баланс між початковими витратами, регулярними платежами й потенціалом отримання стабільного заробітку. Чим більш прогнозованими є всі ці питання, тим простіше водієві планувати власні фінанси та професійну діяльність. Кредит у цьому випадку варто розглядати як інвестиційне рішення: оновлення автомобіля має покращувати економіку роботи водія" Що перевірити перед купівлею ✓ Доходи

Оцініть середній заробіток за різні періоди, а не лише за найуспішніші дні. Врахуйте можливі коливання попиту та кількість днів, коли не зможете працювати ✓ Кредитний платіж

Переконайтеся, що зможете його сплачувати навіть у місяці з нижчим доходом. Порівнюйте не тільки щомісячний платіж, а й загальну вартість кредиту ✓ Витрати на експлуатацію

Порахуйте пальне або заряджання, технічне обслуговування, ремонт, шини, запчастини та інші регулярні витрати ✓ Технічний стан

До придбання автомобіля з пробігом перевірте його історію, документи та технічний стан на СТО. Несподіваний ремонт може суттєво змінити початкові розрахунки ✓ Фінансовий резерв

Залиште кошти на непередбачені витрати й періоди, коли автомобіль не приноситиме доходу По суті, головне питання звучить так: чи допоможе придбаний автомобіль заробляти більше, ніж коштуватиме його утримання? Якщо відповідь позитивна, машина дійсно стає повноцінним активом, який працює на розвиток. "Ми даємо водієві зручний інструмент для переходу до ефективнішого робочого активу. Така підтримка в цьому випадку допомагає клієнту досягати своїх професійних цілей без надмірного навантаження на бюджет. Саме тому фінансування на авто в цьому сегменті ми розглядаємо не просто як кредит на покупку, а як інструмент, що може підтримати професійну діяльність і фінансову стійкість клієнта"

ЯК ОБРАТИ АВТОМОБІЛЬ, ЩОБ ЗАРОБЛЯТИ БІЛЬШЕ З UKLON Вибір автомобіля впливає на витрати водія, комфорт пасажирів і можливості роботи на платформі Uklon. Економічність, технічний стан і відповідність вимогам сервісу допомагають ефективніше використовувати машину як робочий інструмент. В Uklon зазначають, що під час вибору авто водії зважають на актуальні умови ринку та власні фінансові можливості. Іван Чорногор, віцепрезидент із питань залучення водіїв і операційної діяльності Uklon "Якщо до 2022 року ми регулярно переглядали стандарти автомобілів і підвищували вимоги до них у різних класах сервісу, то за останні чотири з половиною роки провели лише одне масштабне оновлення вимог. Ми прагнемо, щоб водії могли працювати на платформі з урахуванням актуальних умов ринку" Серед тенденцій, на які звертають увагу в Uklon, – зростання популярності гібридних автомобілів. Для водіїв, які проводять багато часу за кермом, важливі не лише ціна придбання, а й витрати на щоденну експлуатацію. Тому економічність автомобіля може стати одним із ключових критеріїв вибору. Модель автомобіля також впливає на доступні водієві категорії замовлень. Відповідність вимогам сервісу може розширити вибір поїздок і створити додаткові можливості для заробітку. "Оновлення автомобіля може розширити можливості водія на платформі. Зокрема, залежно від моделі та її відповідності вимогам сервісу, водієві можуть стати доступними додаткові категорії замовлень. Це розширює вибір поїздок і потенційно може позитивно впливати на дохід", – говорить Іван Чорногор. Клас автомобіля, його конструктивні особливості та інші критерії визначають, які замовлення доступні водієві. Тому важливо враховувати не лише бренд, рік випуску чи ціну, а й відповідність моделі актуальним вимогам сервісу. Наприклад, для замовлень із послугою "Kids" потрібно передбачити місце для автокрісла в салоні або бустера в багажнику. В Uklon використовують автомобільну класифікацію за розмірами, характеристиками, призначенням та іншими ознаками. Один із критеріїв – результати оцінювання безпеки за програмою Euro NCAP, загальноєвропейським стандартом перевірки безпеки авто у разі аварій. Тож перед купівлею важливо перевірити не лише технічний стан машини, а й її відповідність вимогам потрібної категорії. Ще один аспект – комфорт пасажирів. За оцінкою Uklon, сучасніший автомобіль може підвищувати задоволеність поїздкою та створювати передумови для отримання чайових. В Uklon радять перед придбанням перевіряти не лише технічний стан машини, а й її відповідність категорії замовлень, у якій водій планує працювати. "До автомобілів, які використовуються для виконання замовлень Uklon, висуваються вимоги щодо безпеки, технічного стану, охайності та комфорту для пасажирів. Якщо водій планує працювати у вищих категоріях сервісу, важливо заздалегідь перевірити відповідність конкретної марки та моделі вимогам обраної категорії", – наголошує Іван Чорногор. Що врахувати під час вибору автомобіля ✓ Відповідність категорії

Перевірте актуальні вимоги Uklon до марки та моделі автомобіля, якщо плануєте виконувати замовлення в певній категорії ✓ Безпека й технічний стан

Перевірте історію обслуговування, справність основних систем, стан кузова та салону ✓ Комфорт пасажирів

Оцініть простір у салоні, місткість багажника та зручність посадки. Якщо плануєте виконувати замовлення з додатковою послугою Kids, врахуйте потребу в місці для дитячого автокрісла або бустера ✓ Вартість утримання

Порівняйте витрати на пальне чи заряджання, технічне обслуговування та доступність запчастин ✓ Фінансова доцільність

Зіставте вартість автомобіля та щомісячні платежі з прогнозованим доходом, щоб оцінити доцільність покупки Партнерство з ОТП БАНК, за словами Івана Чорногора, розширює доступ водіїв-партнерів і власників автопарків до фінансових інструментів для розвитку діяльності. Вони можуть стати у пригоді водіям, які планують придбати економічніший автомобіль, а власникам автопарків – поступово оновлювати транспорт і планувати витрати на його обслуговування. Підписання Меморандуму про партнерство: член Правління ОТП БАНК Олег Клименко та віцепрезидент із питань залучення водіїв і операційної діяльності Uklon Іван Чорногор. Сьогодні з Uklon співпрацюють понад 1000 автопарків-партнерів і понад 125 000 водіїв-партнерів. Потреби водія з одним автомобілем і великого автопарку суттєво відрізняються, тому під час вибору машини важливо враховувати масштаб діяльності, прогнозовані витрати та можливості заробітку.

ЯКІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ? Скористатися програмою "Кредит на авто з пробігом для роботи в Uklon" можуть одразу кілька категорій водіїв. Насамперед це ті, хто прагне придбати новішу або вищого класу модель без необхідності тривалий час накопичувати повну суму на покупку. Програма актуальна для водіїв, чиї автомобілі були пошкоджені або втрачені внаслідок російської агресії. У таких ситуаціях йдеться не лише про придбання авто, а й про можливість швидко повернутися до роботи. "Ми розуміємо, наскільки важливо за таких умов якнайшвидше відновити економічну активність і надалі мати можливість забезпечувати себе та свої родини", – зазначає член Правління ОТП БАНК. Не менш цікавою програма є для водіїв, які працюють на орендованих машинах. Банк дає їм змогу відійти від моделі постійних витрат на оренду, стати власником транспортного засобу й виплачувати кошти зручними частинами вже за своє авто. "ОТП БАНК фактично фінансує не лише придбання машини, а й можливість людини працювати, розвиватися та покращувати свій добробут", – додає Олег Клименко. Для ОТП БАНК партнерство з Uklon – це також спосіб підтримати розвиток ринку райдхейлінгу. За словами Клименка, доступні фінансові рішення можуть допомагати водіям посилювати потенціал заробітку, а власникам автопарків – планувати оновлення та масштабування діяльності. В Uklon також розглядають партнерство як інструмент підтримки водіїв і розвитку їхньої діяльності. "Для водія автомобіль – це основний робочий інструмент, від якого безпосередньо залежить можливість заробляти. Тому доступ до фінансування може стати важливим кроком до оновлення автомобіля, зокрема переходу на сучаснішу модель, яка відповідає вимогам додаткових категорій замовлень. Це дозволяє розглядати оновлення не лише як значну одноразову витрату, а як інвестицію у власну роботу", – пояснює Іван Чорногор.