Авто и опасность: когда скорость становится смертельной

Честно сказать, вопрос в заголовке - сплошная провокация: если авария произошла, то скорость уже была опасной. Но в наше время никто не будет двигаться на пределе нескольких километров в час, когда можно избежать ДТП в принципе. Поэтому и автопроизводители, и законодатели всех стран пытаются закрепить на практике скорости, которые были бы безопасными, когда авария уже произошла - так, чтобы в ней не погибли и не травмировались тяжело люди.

Какая скорость смертельно опасна при ДТП

Конкретные значения какого-то безопасного лимита никто не назовет, хотя можно понять, что автомобильные конструкторы на какие-то цифры таки ориентируются. Например, один из ведущих европейских автопроизводителей, провозглашая в свое время обещание, что через условные 20 лет в его автомобилях не погибнет ни один человек, делал сноску, как говорится, мелкими буквами: если машина будет двигаться не быстрее 80 км/ч. И следует признать, что это был бы очень неплохой результат, ведь факторов, влияющих на последствия ДТП, очень много, и скорость самой машины - лишь один из факторов.

Так или иначе, эксперты по безопасности движения и физиологии человека вывели более-менее точные значения смертельно опасной скорости авто.

Пешеход

Человек, который не защищен никаким транспортным средством, получает повреждения и от удара о машину, и об асфальт или придорожные объекты. Вспомните - тестовый институт Euro NCAP добавляет звезд безопасности тем моделям, которые после наезда удерживают пешехода на своем капоте. Выяснено, что после удара машиной, которая двигалась быстрее 40 км/ч, выжить человеку очень непросто. А удар машиной со скорости 60 км/ч переживает только 15 % пострадавших таким образом пешеходов.

Велосипедист

Человеку, который сидит на высоте метра над дорогой, благополучно перенести столкновение с машиной еще труднее, чем пешеходу. Потому что и падать на асфальт выше, и шансов долететь до колес других машин больше. Короче говоря, чтобы нанести велосипедисту фатальные повреждения, машине достаточно ударить его на скорости 40 - 50 км/ч.

Мотоциклист

Тяжелые травмы мотоциклист получает не столько от падения на асфальт, сколько в результате своего "рикошета" на другие машины или на объекты придорожной инфраструктуры. И это при условии, что мотоциклист имеет на голове шлем. Поэтому для байкера многое зависит от обстановки на дороге и от его собственной скорости. Однако даже если он будет стоять на месте, столкновения с ним машины, движущейся на 60 км/ч, будет достаточно для печального финала.

Люди в автомобиле

Для экипажа легкового авто результат, как ни странно, наименее предсказуем. Ведь водителю можно тихо красться на 50 км/ч и случайно вылететь на встречную, где пересечься с трактором, который честно держит свои разрешенные 40 км/ч. И суммарной скорости сближения 90 км/ч окажется достаточно для большой беды. А можно на тех же 50 км/ч "поцеловаться" с запаркованным автобусом и не получить ни одной царапины. Более суровые условия при боковом столкновении: при 65 км/ч в машине выживает лишь 15 % водителей и пассажиров. Словом, выжить в автомобиле даже на высокой скорости легче, но ведь и средняя скорость движения типичного авто тоже высокая. Подчеркнем, что здесь мы говорим только о людях, которые пристегиваются ремнями безопасности.



Вкратце

В заключение еще раз напомним, что скорость влияет не только на последствия аварии, но и на ее причину. Ведь чем больше скорость движения, тем больше вероятность ДТП. Потому что быстро движущуюся машину труднее заметить на дороге другим участникам движения, также ее труднее остановить самому водителю. И времени, чтобы заметить опасность и среагировать на нее у водителя-торопыги тоже меньше. Так что садясь за руль, помните об этих нюансах и об ответственности, которую вы берете на себя, в том числе и за пассажиров своей собственной машины.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Motor и Euro NCAP.