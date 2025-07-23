В Австрии вынесли приговор итальянцу, который насиловал 13-летнюю беженку из Украины, - СМИ

73-летнего гражданина Италии признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней и присудили 8 лет лишения свободы. Однако этот приговор еще не является окончательным, то есть, его можно обжаловать.

Итальянец, в свою очередь, не признал себя виновным, но признался в изготовлении материала, связанного с сексуальным насилием над детьми.

"В этом случае также был вынесен приговор за злоупотребление властью, поскольку 73-летний мужчина частично считался опекуном несовершеннолетней жертвы", - добавляет AP.