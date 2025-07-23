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В Австрии вынесли приговор итальянцу, который насиловал 13-летнюю беженку из Украины, - СМИ

Иллюстративное фото: в Австрии вынесли приговор итальянцу, который насиловал 13-летнюю беженку из Украины (facebook.com/innenministerium2)
Автор: Сергей Пышкин

Окружной суд австралийского города Корнеубурга вынес приговор 73-летнему итальянцу за многочисленные насилия над несовершеннолетней беженкой из Украины, которые привели к беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

73-летнего гражданина Италии признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней и присудили 8 лет лишения свободы. Однако этот приговор еще не является окончательным, то есть, его можно обжаловать.

Итальянец, в свою очередь, не признал себя виновным, но признался в изготовлении материала, связанного с сексуальным насилием над детьми.

"В этом случае также был вынесен приговор за злоупотребление властью, поскольку 73-летний мужчина частично считался опекуном несовершеннолетней жертвы", - добавляет AP.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Италии недавно нашли повешенной 18-летнюю украинскую студентку, которая исчезла несколько недель назад.

Также в начале июня стало известно об убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде.

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Австрия