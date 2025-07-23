В Австрии вынесли приговор итальянцу, который насиловал 13-летнюю беженку из Украины, - СМИ
Окружной суд австралийского города Корнеубурга вынес приговор 73-летнему итальянцу за многочисленные насилия над несовершеннолетней беженкой из Украины, которые привели к беременности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.
73-летнего гражданина Италии признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней и присудили 8 лет лишения свободы. Однако этот приговор еще не является окончательным, то есть, его можно обжаловать.
Итальянец, в свою очередь, не признал себя виновным, но признался в изготовлении материала, связанного с сексуальным насилием над детьми.
"В этом случае также был вынесен приговор за злоупотребление властью, поскольку 73-летний мужчина частично считался опекуном несовершеннолетней жертвы", - добавляет AP.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Италии недавно нашли повешенной 18-летнюю украинскую студентку, которая исчезла несколько недель назад.
Также в начале июня стало известно об убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.