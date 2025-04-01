В Австрии автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и раненые

Во вторник утром на автомагистрали неподалеку Зеебенштайна (Австрия) произошла масштабная авария. Микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 6:20 утра. Микроавтобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика, который, вероятно, выезжал с парковочного места. Удар был настолько сильным, что часть пассажиров оказалась заблокированной внутри.

Фото: ORF

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших пришлось вызволять с помощью гидравлического оборудования. К ликвидации последствий аварии привлекли три медицинских вертолета, девять спасательных машин и пожарные бригады.

В полиции сообщили, что среди пассажиров микроавтобуса были граждане Украины. В то же время представитель полиции Иоганн Баумшлагер исключил версию контрабанды или преследования транспортного средства.