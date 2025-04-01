В Австрии автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и раненые
В Австрии на трассе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии погибли и пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.
Во вторник утром на автомагистрали неподалеку Зеебенштайна (Австрия) произошла масштабная авария. Микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения.
По предварительным данным полиции, авария произошла около 6:20 утра. Микроавтобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика, который, вероятно, выезжал с парковочного места. Удар был настолько сильным, что часть пассажиров оказалась заблокированной внутри.
На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших пришлось вызволять с помощью гидравлического оборудования. К ликвидации последствий аварии привлекли три медицинских вертолета, девять спасательных машин и пожарные бригады.
В полиции сообщили, что среди пассажиров микроавтобуса были граждане Украины. В то же время представитель полиции Иоганн Баумшлагер исключил версию контрабанды или преследования транспортного средства.
Напомним, 5 июня 2024 года в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, который направлялся в Чоп (Украина), попал в ДТП с грузовым поездом ČD Cargo. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека.
Кроме того, 16 июня 2024 года, в Румынии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четырех человек доставили в больницу.
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