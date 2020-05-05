Австрія заявила про відсутність спалахів коронавірусу після відкриття магазинів

В Австрії не відбулося різкого збільшення хворих на коронавірус після послаблення карантину 14 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Австрія дозволила роботу невеликих магазинів три тижні тому. Міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер заявив, що за цей час не було зафіксовано різких стрибків зараження, а ситуація в країні загалом стабілізувалася.

"У нас немає ознак помітного збільшення в окремих областях. Ситуація дуже, дуже постійна, дуже, дуже стабільна, і це дійсно дуже, дуже позитивна, хороша ситуація", - сказав він.

За словами Аншобера, щоденний приріст хворих COVID-19 становить лише 0,2%. Так, за минулу добу було підтверджено 29 нових випадків коронавірусу.

При цьому громадян як і раніше закликають відноситься до вірусу з усією відповідальністю, аби уникнути другої хвилі захворювань.

Всього в Австрії COVID-19 підтвердили у 15,6 тис. громадян. Майже всі видужали. Ще 606 осіб померли від ускладнень.

Крива заражень в Австрії пішла вниз на початку квітня. Тоді ж країна стала першою серед членів ЄС, хто представив план виходу з карантину. З 14 квітня відкрилися магазини, з 1 травня - торгові центри та перукарні.

15 травня в Австрії відкриють ресторани і бари. Також дозволять проведення релігійних служб. Крім цього з 15 травня почнуть поетапно відкриватися школи для учнів молодших класів.