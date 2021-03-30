Австрія може закупити мільйон доз російської вакцини "Супутник V"

Повідомляється, що закупівлю погоджував Курц в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Коли справа стосується вакцини, не може бути жодних геополітичних шор. Важливо тільки те, чи ефективна і безпечна вакцина, а не звідки вона взята... Якщо Австрія отримає додатковий мільйон доз вакцини, можливе більш раннє повернення до нормального життя, і ми зможемо врятувати безліч життів і робочих місць", - заявив Курц.

Також повідомляється, що поставка 300 000 доз очікується в квітні, 500 000 доз в травні і 200 000 доз на початку червня 2021 року. Сторони вже підписали угоду про нерозголошення для обміну конфіденційними документами.

Зазначимо, на сьогодні реєстрацію "Супутника V" розглядає медичний регулятор ЄС, але кілька країн Європи вже вакцинують нею своє населення.