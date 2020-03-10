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Австрія закрила в'їзд до країни для громадян Італії через коронавірус

Новини » В світі     10.03.2020 - 13:19
Австрія закрила в'їзд до країни для громадян Італії через коронавірус
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Виключенням стануть громадяни, які матимуть довідку про відсутність вірусу

У зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19, Австрія заборонила в'їзд до країни для громадян Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

За словами федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца, потрапити до країни з Італії можна буде лише за наявності довідки про відсутність коронавірусу.

Австрійців, які зараз знаходяться в Італії, МЗС країни хоче терміново евакуювати. Після цього їх відправлять на обов'язковий 14-денний домашній карантин.

За даними Міністерства охорони здоров'я Австрії, кількість випадків зараження вірусом в країні досягла 158 осіб.

Загалом, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Європейському регіоні коронавірусом заразилися понад 15 тис. осіб. Найбільше випадків в Італії - близько 10 тис. Від вірусу померли щонайменше 529 осіб.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Італії через епідемію коронавірусу в цій країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що в рамках боротьби з поширенням коронавірусу, Італія розширила карантин на всю територію країни.

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