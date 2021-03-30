Австрія може заблокувати закупку Євросоюзом 100 млн доз вакцин Pfizer

Австрія погрожує заблокувати закупівлю Єврокомісії 100 млн доз вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Відень піде на цей крок, якщо не отримає більший обсяг препаратів.

Як повідомляється, таке рішення є останньою тактикою ескалації австрійського канцлера Себастьяна Курца, який агітував за те, щоб його країна отримала більшу частку вакцин в ЄС. Однак дані свідчать, що Австрія не належить до країн, які найбільше потребують COVID-вакцин.

Зазначається, що ЄС у найближчі місяці може отримати 10 млн доз від Pfizer/BioNTech у рамках другого контракту з німецько-американським виробником на придбання додаткових 100 млн вакцин - на додаток до 500 млн вже замовлених.

Очікувалось, що ці 100 млн доз будуть доставлені до кінця 2021 року, але компанія заявила, що може поставити 10 млн доз до 30 червня. Оголошення розпочало боротьбу між країнами ЄС щодо розподілу вакцин на основі кількості населення.

Ця боротьба домінувала на саміті лідерів ЄС у четвер, і Курц висунув свою вимогу щодо додаткових доз. Декілька європейських дипломатів висловили обурення погрозою Австрії - і можливістю втратити 100 млн доз, якщо опцією закупівлі не скористаються до середини квітня.

Один дипломат ЄС висловив гнів, що Австрія блокує 10 млн доз державам-членам, "які їх гостро потребують, як Латвія та Болгарія".

"Це свідчить про те, що Курц готовий поставити під загрозу життя 50 млн європейців, щоб отримати щось, що йому навіть не потрібно", - сказав він.